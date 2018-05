Боец MMA ударил соперника в пах и сломал палец

Корейский боец смешанного стиля (MMA) Сон Мин Йо получил травму при попытке удара Ямато Нишикавы в область паха на турнире TFC 18, проходящем в Южной Корее. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolassanda.

apparently Seung Min Yeo broke his toe while accidentally grabbing Yamato shorts

Yamato Nishikawa wins via TKO (Toe Injury) pic.twitter.com/lkqsZheSA7