Боец MMA ударил соперника в пах и сломал палец

Его стопа зацепилась за шорты японского спортсмена, что привело к травме и вынудило рефери остановить бой.

Корейский боец смешанного стиля (MMA) Сон Мин Йо получил травму при попытке удара Ямато Нишикавы в область паха на турнире TFC 18, проходящем в Южной Корее. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolassanda.

apparently Seung Min Yeo broke his toe while accidentally grabbing Yamato shorts

Yamato Nishikawa wins via TKO (Toe Injury) pic.twitter.com/lkqsZheSA7 — Jolassanda (@Jolassanda) 25 мая 2018 г.

Боец из Южной Кореи нанес прямой удар по сопернику в область паха, но не попал. Его стопа зацепилась за шорты японского спортсмена, что привело к травме и вынудило рефери остановить бой. Нишикава одержал победу техническим нокаутом.

Для представителя Южной Кореи это был второй поединок в карьере. Первый бой Йо выиграл судейским решением.

Источник: Lenta.ru