В Атырау ветер сносит людей с ног

Накануне служба "112" разослала сообщения жителям Атырауской области об усилении ветра.

Порывистый ветер в буквальном смысле сваливает с ног людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Накануне служба "112" разослала сообщения жителям Атырауской области об усилении ветра.

- 26 мая в Атырауской области ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать до 17 - 22 м/с, - говорится в распространенном сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!