В Атырау ветер сносит людей с ног
Накануне служба "112" разослала сообщения жителям Атырауской области об усилении ветра.
Фото : скриншот26 мая 2018, 13:20
Порывистый ветер в буквальном смысле сваливает с ног людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Накануне служба "112" разослала сообщения жителям Атырауской области об усилении ветра.
- 26 мая в Атырауской области ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать до 17 - 22 м/с, - говорится в распространенном сообщении.
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