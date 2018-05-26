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В Атырау ветер сносит людей с ног

Накануне служба "112" разослала сообщения жителям Атырауской области об усилении ветра.

Фото : скриншот26 мая 2018, 13:20

Порывистый ветер в буквальном смысле сваливает с ног людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Накануне служба "112" разослала сообщения жителям Атырауской области об усилении ветра.

- 26 мая в Атырауской области ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать до 17 - 22 м/с, - говорится в распространенном сообщении.


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