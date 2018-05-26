В спецЦОНах Алматы и Астаны произошел технический сбой
Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня можно поставить транспортные средства на учет без осмотра с целью сверки номеров и агрегатов.
Фото : oo-osa.org26 мая 2018, 13:29
В спецЦОНах Алматы и Астаны произошел технический сбой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции МВД РК.
"Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня можно поставить транспортные средства на учет без осмотра с целью сверки номеров и агрегатов. Между тем, сегодня в программе ГК "Правительство для граждан" произошел технический сбой, что не позволяет в спецЦОНах ставить на учет транспорт без осмотра. В Астане и Алматы в этих учреждениях десятки граждан не могут получить услуги в полном объеме. Автовладельцам необходимо перед постановкой на учет предъявить этим сотрудникам свидетельство о регистрации транспортных средств для внесения сведений в базу данных. Это можно сделать без представления самого транспортного средства", - говорится в сообщении на официальном аккаунте КАП МВД РК в Facebook.
КАП МВД РК приносит извинения за предоставленные неудобства.
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