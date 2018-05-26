Мероприятия по отбору желающих поступить в высшие военные учебные заведения начались с января и продлятся по июль текущего года.

В местных органах военного управления Республики Казахстан проводится предварительный отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Должностные лица местных органах военного управления Республики Казахстан проводят активную работу по изучению моральных качеств кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, состояния их здоровья, военно-профессиональной направленности, уровня физической подготовленности и общеобразовательной подготовки.

Мероприятия по отбору желающих поступить в высшие военные учебные заведения начались с января и продлятся по июль текущего года. Профессиональная ориентационная работа проводится во всех воинских частях и учреждениях МО РК совместно с территориальными органами образования и преподавателями - организаторами начальной военной подготовки.

Необходимо отметить, что в Казахстане функционируют три высших военных учебных заведения, осуществляющих подготовку военных специалистов по программе «Бакалавр». Это Военный институт Сухопутных войск, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Военный институт Сил воздушной обороны.

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