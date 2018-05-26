Делегация КПО посетила Восточно-Казахстанскую область

КПО – одна из первых компаний в Республике Казахстан, успешно внедрившая программу развития местного содержания.

26 мая 2018 года делегация компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) во главе с генеральным директором Эдвином Бломом посетила Восточно-Казахстанскую область (ВКО), сообщает Zakon.kz.

Визит был организован совместно с акиматом Западно – Казахстанской области в рамках развития межрегионального взаимодействия и сотрудничества.

Во время визита состоялась расширенная встреча с участием Акима Восточно-Казахстанской области Д. Ахметова и Акима Западно-Казахстанской области А. Кульгинова, руководства КПО и товаропроизводителей региона. В ходе встречи стороны обсудили перспективы участия промышленных компаний ВКО в освоении Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Представителями КПО была представлена информация о дальнейших планах развития проекта, а также касательно процедуры регистрации в базе поставщиков, процесса предквалификации потенциальных подрядчиков и тендерных требований компании.

В рамках поездки, делегация КПО посетила некоторые крупные предприятия области с целью ознакомления с их производственно-техническим потенциалом. В рамках визита был подписан Меморандум между КПО и акиматом Восточно-Казахстанской области о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания, а также долгосрочный контракт с компанией ТОО "Силумин Восток" на предоставление услуг по техобслуживанию частотно-регулируемых приводов.

Обращаясь к местным товаропроизводителям, Эдвин Блом отметил, что КПО активно способствует развитию казахстанских поставщиков товаров, услуг и реализует целый ряд проектов, способствующих сотрудничеству иностранных и местных товаропроизводителей, обеспечивая тем самым возможность их взаимной интеграции, а также передачи новейших технологий в индустриальный сектор Республики Казахстан.

«Мы имеем положительный опыт работы с компаниями из Восточно-Казахстанской области, и я был бы рад видеть как можно больше компаний вашего региона среди поставщиков и подрядчиков КПО», — добавил он.

От имени делегации Эдвин Блом поблагодарил руководство Восточно-Казахстанской области за оказанный прием и пожелал предпринимателям региона дальнейших успехов в бизнесе.

КПО – одна из первых компаний в Республике Казахстан, успешно внедрившая программу развития местного содержания. На сегодня в базе данных КПО зарегистрировано более 4300 казахстанских предприятий. C момента подписания ОСРП в 1997 г. доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на сегодняшний день составила порядка 6,6 миллиардов долларов США.

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