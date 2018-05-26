В Алматы объявлено штормовое предупреждение

В конце дня 27 мая ожидается дождь, гроза, возможен град.

Жителям Алматы объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"В конце дня 27 мая ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7, при грозе порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



В этой связи, Департамент рекомендует жителям и гостям города Алматы:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов;

- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».

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