Повесившийся полицейский в ЮКО оставил предсмертную записку

Прибывшие на место гибели 25-летнего Наримана Назарова полицейские утверждают, что никакого письма не было.

Родственники покончившего с собой полицейского обвиняют в его смерти руководство полиции. По их словам, перед смертью покойный отправил на телефон начальника сообщение с текстом: «В моей смерти виноваты вы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Однако прибывшие на место гибели 25-летнего Наримана Назарова полицейские утверждают, что никакого письма не было.

Родственники покойного заявляют, что прибывшие первыми на место происшествия полицейские стерли все входящие и исходящие сообщения на сотовом телефоне Наримана Назарова. По их словам, полицейские начальники угрожали Нариману увольнением с работы, вымогали у него деньги и довели до самоубийства.

«Они задевали его гордость, материли перед людьми, унижали. А на последнем собрании сказали ему: «Все. После обеда ты уволен. В отношении тебя выйдет приказ». После этого в состоянии аффекта он вышел из собрания, пришел домой и сделал это. В форме, прямо в полицейской форме повесился», — говорит брат покойного Нұрсұлтан Назаров.

По словам отца покойного, последние 4 месяца его сын зарплату не получал.

«Это акт манипулирования со стороны начальников», — считает отец Наримана.

Он уверяет, что после смерти Наримана Назарова его зарплата за 4 месяца в течение одного дня была переведена.

«Он умер 17-го, а деньги поступили 18-го. Человек, который к нам пришел с работы Наримана, сообщил, что один документ осталось заполнить. «Все ведь в наших руках. Сейчас сами заполним и сдадим», — пояснил он. Деньги перечислили. Значит, человек должен был умереть, чтобы ему перечислили эти деньги?» — недоумевает отец Наримана Ахмет Назаров.

Напомним, в Южно-Казахстанской области повесился 25-летний полицейский. Тело старшего лейтенанта в форме было найдено на съемной квартире, в которой он проживал. Трагический случай произошел 17 мая, около двух часов дня, в районном центре Ордабасинского района, в поселке Тамерлан.

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