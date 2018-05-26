Руководство Минздрава РК побывало в детской инфекционной больнице Алматы

Высокие гости решили лично проверить слухи о том, что якобы все отделения инфекционной больницы переполнены, и дети из-за нехватки мест лежат в коридорах.

В состав своеобразной комиссии вошли вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Минздрава РК-главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин и руководитель Управления здравоохранения г. Алматы Серикбол Мусинов, передает Zakon.kz.

Пройдясь по палатам и коридорам больницы, гости смогли убедиться, что слухи, распространяемые в соцсетях и различных мессенджерах, мягко говоря, преувеличены. Коридоры были абсолютно пустыми, а дети, как и положено, размещались в палатах, рассчитанных на содержание 4 человек. Более того, некоторые палаты вообще пустовали, но были уже подготовлены к приему новых пациентов.

«Стационар рассчитан на 360 коек. В данный момент 328 пациентов лежат у нас. В сутки в данный момент у нас больше 300 детей обращаются, а когда был пик – до 500 обращений было. Из них госпитализируются около 20%. С утра уже было доставлено около 100 пациентов. Сейчас всех осмотрим и поставим диагноз. Но в основной массе, дети госпитализируются с диагнозом «острая вирусная инфекция». Также есть пациенты с кишечной инфекцией, и серозными и гнойными менингитами. С менингококковой инфекцией у нас с начала эпидсезона госпитализировано 4 детей. При этом 1 девочка с менингококцемией уже выписана, 3 детей находятся в боксовом отделении. Двое с менингококцемией и один с подтвержденной менингококковой инфекцией», – сообщил высоким гостям главный врач Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин.

По его словам, эта статистика в принципе обычная, но обращаемость высокая. Именно по острой вирусной инфекции.

«Вспышки менингококковой инфекции, как таковой нет в детском отделении. Серозный и гнойный менингит, не имеют к ней отношения. Но все опасения возникают именно из-за того, что люди бояться – вдруг у них менингококковая инфекция. Поэтому очень большая обращаемость. В данный момент у нас лежат 15 детей с серозным менингитом и 12 – с гнойным менингитом. Все дети содержаться в условиях боксов и состояние их стабильное», – добавил Е. Сералин.

При этом, руководитель Горздрава Алматы Серикбол Мусинов отметил, что все необходимые лечебные мероприятия проводятся, а лекарственные препараты всех видов имеются в достаточном количестве.

«Как в детской, так и во взрослой больницах, все врачи подготовлены. Это профессионалы, знающие все аспекты течения и лечения этой инфекции. Кроме того, профессора кафедр наших медицинских университетов им помогают, совместно сотрудничаем. Ситуация на контроле. Дети, находящиеся на лечении стабильны», – сообщил он представителям Минздрава.

В общем, пройдясь по всем больничным отделениям, вице-министр здравоохранения РК так и не обнаружила ни переполненных палат, ни кроватей в коридорах. Во время обхода она задавала персоналу больницы различные вопросы о состоянии находящихся в палатах детей, об их диагнозах и текущем состоянии. И похоже, результатом обхода осталась довольна.

«Для нас главное было понять, какой уровень госпитализации среди детей. Мы видим, что деток всего трое, что они находятся в стабильном состоянии и получают все необходимое лечение. Также мы видим, что лабораторная диагностика налажена. В целом переполненности в стационаре нет, и отделения работают в обычном режиме. Кроме того, есть палаты, которые находятся в режиме ожидания», – отметила Л. Актаева.

Напомним, ранее председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Алматы с заболеваемостью менингитом.

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