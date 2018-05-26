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Премьер-министр провел совещание по развитию Астаны

В ходе совещания обсужден Комплексный план компактной застройки города Астаны на 2018–2023 годы.

Фото : primeminister.kz26 мая 2018, 17:37

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития города Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе совещания обсужден Комплексный план компактной застройки города Астаны на 2018–2023 годы. План предусматривает развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, новой транспортной системы столицы (LRT), индустриальных парков, газификации, системы тепло-электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы ливневой канализации. Также рассмотрены вопросы строительства жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, объектов среднего образования, здравоохранения, культуры и благоустройства города.


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