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Кусок отвалившейся стены упал на BMW в Астане

Видео опубликовано в Instagram.

Фото : Instagram26 мая 2018, 17:59

В жилом комплексе "Номад" в Астане отвалилась часть стены - с большой высоты на припаркованную машину упал крупный кусок облицовки, сообщает zakon.kz.

Жильцы сняли последствия обрушения. Облицовка раздавила машину, чудом не задев людей.

Видео опубликовано на странице v_astane в Instagram.


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