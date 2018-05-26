Кусок отвалившейся стены упал на BMW в Астане
Видео опубликовано в Instagram.
Фото : Instagram26 мая 2018, 17:59
В жилом комплексе "Номад" в Астане отвалилась часть стены - с большой высоты на припаркованную машину упал крупный кусок облицовки, сообщает zakon.kz.
Жильцы сняли последствия обрушения. Облицовка раздавила машину, чудом не задев людей.
Видео опубликовано на странице v_astane в Instagram.
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