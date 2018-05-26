Кусок отвалившейся стены упал на BMW в Астане

Видео опубликовано в Instagram.

В жилом комплексе "Номад" в Астане отвалилась часть стены - с большой высоты на припаркованную машину упал крупный кусок облицовки, сообщает zakon.kz.

Жильцы сняли последствия обрушения. Облицовка раздавила машину, чудом не задев людей.

Видео опубликовано на странице v_astane в Instagram.

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