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Ким и Мун снова встретились в Пханмунджоме

Встреча продлилась два часа — с 15:00 до 17:00 по местному времени.

Фото : vesti.ru26 мая 2018, 18:17

Главы Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в субботу в демилитаризованной зоне, в Пханмунджоме.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства, стороны обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили вопрос о проведении саммита КНДР-США. Решено, что о результатах переговоров в воскресенье объявит Мун Чжэ Ин.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отказе от переговоров с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня в Сингапуре. В ответ Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Трамп сообщил, что не исключает, что сингапурский саммит все же состоится. Власти Южной Кореи уже заявили, что приветствуют тот факт, "что перспектива проведения саммита КНДР-США снова замаячила на горизонте".


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