В Астане продолжаются проверки по обеспечению пожарной безопасности

Внеплановые проверки проведены в отношении 123 объектов торговли из 129.

Местными исполнительными органами продолжаются работы по выявлению и привлечению к административной ответственности объектов торговли, не соответствующих требованиям и нормам в области пожарной безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Внеплановые проверки проведены в отношении 123 объектов торговли из 129. По результатам проверок было выявлено 1 215 нарушений требований и норм в области пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено 118 субъектов. Руководителям вручены предписания со сроками устранения нарушений, по истечении которых в мае будут проведены контрольные проверки. В случае неустранения указанных нарушений, в соответствии с законом деятельность объектов торговли будет приостановлена.

Стоит отметить, что основным нарушением, зафиксированным на многих объектах торговли, является отсутствие условий для эффективной и безопасной эвакуации людей в случае пожара. На многих объектах допускается загромождение путей эвакуации путем устройства торговых бутиков возле эвакуационных выходов.

При проведении внеплановых проверок объектов торговли приоритет был также направлен на соответствие проектной документации. Так было установлено, что многие торгово-развлекательные центры допускают перепланировку помещений автопаркингов под различные бытовые помещения и помещения по оказанию услуг населению. Уполномоченными органами было принято решение о демонтаже данных помещений.

Вместе с тем в ходе проверок в обязательном порядке был проведен инструктаж с персоналом, охранными структурами и посетителями по соблюдению требований пожарной безопасности, а также пожарно-тактические учения по отработке действий в случае возникновения пожара.

Напомним, что на сегодняшний день проведено 9 пожарно-технических учений и 102 пожарно-технических занятия, направленных на правильное поведение обслуживающего персонала в случае ЧС.

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