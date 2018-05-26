В жутком ДТП в Алматинской области погибли 4 человека, включая ребенка

В настоящее время полиция выясняет подробности ДТП. Назначен ряд экспертиз.

В Алматинской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, среди них новорожденный ребенок, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

ДТП произошло в субботу в полдень на 132 километре республиканской трассы Алматы — Оскемен в Кербулакском районе, где автомашина Toyota RAV 4 столкнулась с грузовиком, идущим в попутном направлении.

На месте аварии скончались молодой мужчина, две женщины и новорожденный ребенок.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП, сообщив, что для выяснения всех обстоятельств полицией уже назначены необходимые в таких случаях экспертизы.

Досудебное расследование по факту ДТП, предусмотренное статьей 345 УК РК, находится сейчас в производстве сотрудников областного управления дознания, сообщили в ведомстве.

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