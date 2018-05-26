Спасатели ВКО применили альпинистское снаряжение, чтобы вызволить ребенка

Квартира с малышом находилась на восьмом этаже.

За сутки в Семее произошло два подобных случая, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Первый инцидент случился по улице Физкультурной. По информации службы по ЧС, хозяйка квартиры ненадолго вышла на лестничную площадку. В это время ее трехлетний сын случайно закрыл дверь изнутри. Естественно, что попасть в жилище женщина не могла и обратилась за помощью к спасателям. Специалисты, прибывшие на место, демонтировали замок.

Второй случай приключился в многоэтажке на улице Богембайулы. Один из домочадцев отправился в магазин и оставил двухлетнего ребенка одного в квартире, а когда вернулся, то обнаружил, что дверь закрыта на щеколду.

— Спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение — квартира находится на восьмом этаже, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. — К слову, малыш в это время спокойно смотрел мультфильм в соседней комнате и ничего не заметил.

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