15 бесплатных IT-классов открыли в Прииртышье

Проект «Бесплатные IТ-классы для детей» рассчитан на 3 года.

В Павлодарской области завершился первый этап партийного проекта «Бесплатные IТ-классы для детей», сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Первый ІТ-класс в регионе появился в павлодарском Дворце школьников. В открытии приняли участие аким области, председатель регионального филиала партии «Нұр Отан» Булат Бакауов и директор общественного фонда «Лига Юных программистов «YBYRAI» Азиза Шужеева.

- В городах и районах Павлодарской области открыты 15 IТ-классов. Все классы очень красивые, светлые с современным дизайном и современной техникой. Теперь мы приступили к запуску непосредственно самого учебного процесса, - сказала Азиза Шужеева.

Директор фонда «YBYRAI» назвала руководителя региона «амбассадором» продвижения идей обучения программированию, а также подарила специальный свитшот. Обучение во всех 15 классах начнется уже со следующей недели.

В качестве преподавателей планируют привлечь выпускников казахстанских вузов по техническим специальностям. Это будет способствовать трудойстройству молодых специалистов.

Разработки будущих «айтишников» уже имеют реальные очертания. Например, участник проекта Алмас Нурахметов ведет работу по разработке мобильного приложения для детей-аутистов. По его словам, ему нет аналогов в мире. Его особенность состоит в том, что оно поможет детям с мышечной рефлексией совершать физические упражнения.

Еще один IТ-класс открылся в Успенской среднеобразовательной школе №3.

В торжественном открытии данного класса, помимо директора фонда «YBYRAI», участие приняли первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан» Илья Теренченко и председатель Успенского районного филиала партии, аким района Бауржан Касенов.

- Этот проект партии «Нұр Отан» реализуется с целью обучить больше детей из городов и сел IТ-навыкам. Мир диктует новые условия. IТ-технологии внедряются повсюду. В будущем имея навыки и знания в этой сфере наши выпускники будут гораздо конкурентоспособней на рынке труда в Казахстане и за его пределами, - отметил Илья Теренченко.

Открытие IТ-класса порадовало и щербактинских ребят. Во время открытия будущие «айтишники» поблагодарили руководство района и партию за такой подарок.

- Здесь созданы все условия для получения IТ знаний. Ничего лишнего. Мощные компьютеры. Спасибо за класс, - сказал ученик 8 класса Даниял Нурадил.

Ещё два IТ-класса открыли в городе Аксу. Выступивший на открытии кабинета в Уштерекской сельской школе градоначальник Николай Дычко поздравил детей с окончанием учебного года и пожелал удачи в освоении информационных технологий.

Проект партии «Бесплатные IТ-классы для детей» рассчитан на 3 года. В течении этого периода по всей стране будет открыта тысяча IТ-классов. Общий охват составит 450 тысяч детей в возрасте от 8 до 16 лет. Здесь дети будут обучаться навыкам создания программ, веб-сайтов, анимации и мобильных приложений.

Общественный фонд «Лига юных программистов «YBYRAI» также разработал саму программу, позволяющую обучать преподавателей школ. К слову, их заработная плата должна соответственно увеличиться вместе с нагрузкой в IT-классе.

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