Кролик совершил побег от кота, но попался в когти к сове
Видео побега кролика от лап одного хищника к другому снял житель США Браш Прейри.
Фото : YouTube26 мая 2018, 21:06
В США хитрому кролику удалось сбежать от кошки, но у него не получилось избежать когтей совы. Видео инцидента поделился YouTube-канал ViralHog.
На кадрах видеозаписи показано, как домашняя кошка, поймав кролика, начала играть с ним и отпустила на свободу.
Однако как только кролик стал убегать, кошка бросилась за ним – и потерпела фиаско.
На поле неожиданно появилась сова, которая схватив кролика, улетела.
За несколько дней видео собрало более сотни тысяч просмотров и множество комментариев.
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