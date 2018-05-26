Кролик совершил побег от кота, но попался в когти к сове

Видео побега кролика от лап одного хищника к другому снял житель США Браш Прейри.

В США хитрому кролику удалось сбежать от кошки, но у него не получилось избежать когтей совы. Видео инцидента поделился YouTube-канал ViralHog.

На кадрах видеозаписи показано, как домашняя кошка, поймав кролика, начала играть с ним и отпустила на свободу.

Однако как только кролик стал убегать, кошка бросилась за ним – и потерпела фиаско.

На поле неожиданно появилась сова, которая схватив кролика, улетела.

За несколько дней видео собрало более сотни тысяч просмотров и множество комментариев.

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