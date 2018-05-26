Волонтеры провели субботник в Астане

Субботник прошел в рамках проекта «Астана-таза қала».

Молодежь города Астаны призывает всех жителей нашей столицы быть бережными к окружающей среде, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

На участке под мостом Путепровод-2 волонтеры «Астана жастары» провели субботник. В нем также приняли участие представители управления охраны окружающей среды и природопользования, аппараты акима районов Сарыарка и Байконыр. В наведении порядка было задействовано более 50 человек, удалось собрать 20 мешков мусора и бытовых отходов.

Субботник прошел в рамках проекта «Астана-таза қала». Молодежь города Астаны призывает всех жителей нашей столицы быть бережными к окружающей среде.

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