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В Актау провели служебное расследование после видео с курящим полицейским

Решение о степени виновности полицейского принимала дисциплинарная комиссия.

Фото : Times.kz26 мая 2018, 21:34

В отношении сотрудника полиции, который отказался предоставить документы и курил в патрульном автомобиле во время составления протокола, проведено расследование. О его результатах рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Решение о степени виновности полицейского принимала дисциплинарная комиссия.

- В ходе проведения дисциплинарной комиссии было вынесено неполное служебное соответствие занимаемой должности согласно Этическому кодексу государственных служащих РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.


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