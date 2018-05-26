В Актау провели служебное расследование после видео с курящим полицейским

Решение о степени виновности полицейского принимала дисциплинарная комиссия.

В отношении сотрудника полиции, который отказался предоставить документы и курил в патрульном автомобиле во время составления протокола, проведено расследование. О его результатах рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Решение о степени виновности полицейского принимала дисциплинарная комиссия.

- В ходе проведения дисциплинарной комиссии было вынесено неполное служебное соответствие занимаемой должности согласно Этическому кодексу государственных служащих РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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