Если вы думаете, что ваш день не задался, эти фото переубедят вас в обратном

У каждого случается череда неприятных ситуаций за день, когда кажется, что весь мир настроен против нас.

Однако взглянув на эту фотоподборку, вы поймете, что все мелкие неприятности — ничто по сравнению с невезением наших героев.

Не повезло резиновой уточке

Не повезло с парковочным местом

«Этот стервец пролетел сквозь 2 оконных стекла, разрушил мою спальню, а сверху — нагадил, и после всего этого еще и нахально улыбнулся мне, пока его выносили из дома»

«Поздравляю с новой люстрой, сосед!»

История одного мальчика в трех фотографиях

Заслужил

«После того, как застрял сэндвич, купил бутылку сока, чтобы подтолкнуть его… »

Кажется, белье достаточно просохло

Вот чем может закончиться день на солнце, проведенный в рваных джинсах

«Водитель, ехавший впереди меня, всего лишь не закрыл свой ящик с инструментами»

Кто-то забыл, что аппарат МРТ — это гигантский магнит

«Лучше бы мы положили краску в багажник»

«Мячик от стресса лопнул прямо в руках. Теперь весь день буду ходить нервным и шокированным...»

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