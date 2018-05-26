Если вы думаете, что ваш день не задался, эти фото переубедят вас в обратном
У каждого случается череда неприятных ситуаций за день, когда кажется, что весь мир настроен против нас.
Однако взглянув на эту фотоподборку, вы поймете, что все мелкие неприятности — ничто по сравнению с невезением наших героев.
Не повезло резиновой уточке
Не повезло с парковочным местом
«Этот стервец пролетел сквозь 2 оконных стекла, разрушил мою спальню, а сверху — нагадил, и после всего этого еще и нахально улыбнулся мне, пока его выносили из дома»
«Поздравляю с новой люстрой, сосед!»
История одного мальчика в трех фотографиях
Заслужил
«После того, как застрял сэндвич, купил бутылку сока, чтобы подтолкнуть его… »
Кажется, белье достаточно просохло
Вот чем может закончиться день на солнце, проведенный в рваных джинсах
«Водитель, ехавший впереди меня, всего лишь не закрыл свой ящик с инструментами»
Кто-то забыл, что аппарат МРТ — это гигантский магнит
«Лучше бы мы положили краску в багажник»
«Мячик от стресса лопнул прямо в руках. Теперь весь день буду ходить нервным и шокированным...»
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