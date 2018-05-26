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Если вы думаете, что ваш день не задался, эти фото переубедят вас в обратном

У каждого случается череда неприятных ситуаций за день, когда кажется, что весь мир настроен против нас.

Фото : тю и шо26 мая 2018, 21:52

Однако взглянув на эту фотоподборку, вы поймете, что все мелкие неприятности — ничто по сравнению с невезением наших героев.

Не повезло резиновой уточке

Не повезло с парковочным местом

«Этот стервец пролетел сквозь 2 оконных стекла, разрушил мою спальню, а сверху — нагадил, и после всего этого еще и нахально улыбнулся мне, пока его выносили из дома»

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«После того, как застрял сэндвич, купил бутылку сока, чтобы подтолкнуть его… »

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«Мячик от стресса лопнул прямо в руках. Теперь весь день буду ходить нервным и шокированным...»

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