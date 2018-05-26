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Серикбай кажы Ораз встретился в Москве с Верховным муфтием России

В ходе встречи стороны обсудили отношения соседних стран в духовной, культурной и религиозной сферах.

Фото : muftyat.kz 26 мая 2018, 22:19

Делегация во главе с председателем Духовного управления мусульман Казахстана Верховным муфтием Серикбай кажы Оразом посетила с официальным визитом Российскую Федерацию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт muftyat.kz

В первый день поездки Серикбай кажы Сатыбалдыулы встретился с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации Равилем Гайнутдиным.

В ходе встречи стороны обсудили отношения соседних стран в духовной, культурной и религиозной сферах. Особенно было отмечено укрепление партнерских отношений между мусульманами Казахстана и России. Стороны обменялись мнениями по Евразийскому форуму мусульманских ученых, который состоялся в марте по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана. Серикбай кажы Ораз подчеркнул, что целью международного форума является призыв религиозных деятелей Центральной Азии и Евразии к единству.

Муфтии двух стран говорили о важности совместной работы в сфере благих дел, предотвращения религиозного радикализма и экстремизма, текущих проблемах и религиозных вопросах. Они договорились проводить систематическую работу в этом направлении и осуществлять совместную деятельность.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос всестороннего совершенствования работы Секретариата, созданного при Евразийском форуме мусульманских ученых.

После официальной встречи Серикбай кажы Ораз провел проповедь жамаату в Центральной мечети Москвы о значимости месяца Рамадан и единстве мусульманской уммы.


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