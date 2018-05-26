Казахстан и Азербайджан провели межмидовские консультации

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

25 мая 2018 года в Астане состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, азербайджанскую – заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

В ходе консультаций приоритетное внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Азербайджан 2-3 апреля 2017 года.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены различные аспекты международной повестки дня.

По итогам переговоров сторонами была подчеркнута значимость регулярного характера двусторонних консультаций.

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