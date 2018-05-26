Необычный для казахстанцев улов рыбак запечатлел на видео

Своё удивление выразили рыбаки Актау.

Антон Аджигай поймал не свойственную для нашей стороны моря каспийскую миногу, сообщает zakon.kz.со ссылкой на lada.kz.

Антон Аджигай поймал миногу на побережье 1 микрорайона 26 мая примерно в 10 утра. Запечатлев ее на видео, он отпустил миногу обратно в воду.

- Поймал голыми руками. Сначала подумал, что змея. Отпустил обратно в море, предварительно сделав фото и видео. Пришёл домой и в интернете узнал, что это минога. Скорее всего, морская, потому что речные другие по размерам, сантиметров 30. В первый раз увидел подобное существо, испытал шок. Она даже пыталась укусить за палец. В интернете прочитал, что это хищник и паразитирует на рыбах, - рассказал Антон Аджигай.

Дмитрий Сергеев, рыбак, рассказал, что для нашей стороны Каспийского моря это удивительный случай.

- В нашей стороне Каспия никогда не было миноги. Она пресноводная. Питается останками разных рыб, креветок. Всеядная. Угрозы для человека не представляет, многие даже любят ею полакомиться. Водится в Каспии обычно ближе к Волге и Уралу. Здесь такие особи очень редки. Я не думаю, что её здесь много, наверное, единичный случай, даже аномальный. Иногда сюда и щуки заходят. Я очень сильно удивлён данной находке, - сказал Дмитрий Сергеев.

Согласно материалам Википедии, Каспийская минога - единственный вид проходных пресноводных бесчелюстных семейства миноговых. Существуют две формы каспийской миноги. Мелкая разновидность имеет длину до 31 сантиметра. Более крупная достигает длины 55 сантиметров и веса до 200 граммов.

- Некоторые рыбаки считают, что это жирный червяк, который присасывается к большим рыбам. У нас я их не встречал, хотя иногда и под водой снимаю, но такое вижу впервые, - говорит Жанболат Абдыхалыков, спортивный рыбак Актау.

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