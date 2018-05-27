70-летняя мексиканка находится на шестом месяце беременности

Врачи провели около 10 ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить.

В настоящий момент жительница Мексики Мария де ла Луз утверждает, что находится на шестом месяце беременности. А в качестве доказательства своего положения она показала снимок УЗИ, сообщает Life.ru.

Жительница мексиканского города Масатлан Мария де ла Луз шокировала местных жителей признанием, что скоро станет матерью. Всё бы ничего, только вот женщине уже 70 лет, но она действительно находится на шестом месяце беременности.

Как сообщает The Sun, пенсионерка показала снимок УЗИ журналистам в качестве доказательства и радостно заявила, что у неё будет дочка. В свои годы Мария де ла Луз предпочитает не сидеть на диване сложа руки, а вести активный образ жизни, а теперь, помимо материнства, она может обрести ещё и всемирную славу.

Дело в том, что пенсионерка захотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая старородящая женщина, но для этого ей необходимо задокументировать свою беременность. Кто является отцом ребёнка, пенсионерка не рассказывает.

"У меня кружилась голова, жутко болели ноги и начался токсикоз. Врачи из частных и государственных клиник провели около 10 ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить", - говорит Мария де ла Луз.

Будущий малыш станет для Марии уже восьмым. Когда взрослые дети узнали о появлении в их семье сестрёнки, они не очень-то обрадовались этой новости. Вскоре у пенсионерки встреча с гинекологом, и, скорее всего, ей придётся делать кесарево сечение из-за возраста.

Если всё пойдёт по плану, то Мария де ла Луз сможет побить рекорд предыдущей матери — Марии Дель Кармен Боусада де Лара. В 2006 году 66-летняя испанка родила мальчиков-близнецов. Она воспользовалась услугами искусственного оплодотворения, ради чего даже соврала про свой возраст.

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