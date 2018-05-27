Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой

По данным полиции, Дзини застрелил 30-летнюю Элизу Амато после ссоры.

В Италии обнаружены тела 25-летнего футболиста Федерико Дзини и его бывшей девушки, сообщает НТВ.

По данным полиции, Дзини застрелил 30-летнюю Элизу Амато после ссоры. После этого он покончил жизнь самоубийством. Тела нашли в машине спортсмена в городе Сан-Миниато (провинция Пиза).

В последнее время Федерико Дзини выступал за клуб четвертого дивизиона Tuttocuoio.

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