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Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой

По данным полиции, Дзини застрелил 30-летнюю Элизу Амато после ссоры.

Фото : DonPress.com27 мая 2018, 01:28

В Италии обнаружены тела 25-летнего футболиста Федерико Дзини и его бывшей девушки, сообщает НТВ.

По данным полиции, Дзини застрелил 30-летнюю Элизу Амато после ссоры. После этого он покончил жизнь самоубийством. Тела нашли в машине спортсмена в городе Сан-Миниато (провинция Пиза).

В последнее время Федерико Дзини выступал за клуб четвертого дивизиона Tuttocuoio.


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