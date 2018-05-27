Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой
По данным полиции, Дзини застрелил 30-летнюю Элизу Амато после ссоры.
Фото : DonPress.com27 мая 2018, 01:28
В Италии обнаружены тела 25-летнего футболиста Федерико Дзини и его бывшей девушки, сообщает НТВ.
По данным полиции, Дзини застрелил 30-летнюю Элизу Амато после ссоры. После этого он покончил жизнь самоубийством. Тела нашли в машине спортсмена в городе Сан-Миниато (провинция Пиза).
В последнее время Федерико Дзини выступал за клуб четвертого дивизиона Tuttocuoio.
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