«Реал» взял верх над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

Испанцы в третий раз подряд выиграли турнир.

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграл турнир, передает НТВ.

Игра, проходившая при незаполненных трибунах, закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Голевых моментов в первом тайме на стадионе «Олимпийский» в Киеве не было, зато произошел инцидент, во время которого нападающий английского клуба Мохамед Салах был серьезно травмирован. На 30-й минуте матча Салах получил повреждение плеча после столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Египтянин покинул поле с помощью врачей команды со слезами на глазах. Салаха заменил полузащитник Адам Лаллана.

Что касается главных героев матча, то на 51-й минуте счет открыл Карим Бензема, но спустя четыре минуты Садьо Мане его сравнял. Дважды отличился Гарет Бэйл, отправивший мяч в ворота «Ливерпуля» на 64-й и 83-й минутах.

«Реал» в третий раз подряд выиграл турнир. Все три победы футболисты «Королевского клуба» одержали под руководством Зинедина Зидана. С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, «Реал» выиграл турнир в 13-й раз в истории.