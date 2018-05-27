Известна дата встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Это уже вторая по счету встреча двух лидеров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились провести переговоры на высшем уровне 1 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее администрация южнокорейского президента сообщила, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели в субботу встречу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров. Первая состоялась в апреле этого года.

"Высшие руководители Севера и Юга согласились провести переговоры двух стран на высшем уровне 1 июня и ускорить переговоры в различных областях, в том числе переговоры по линии военных и Красного Креста", — говорится в заявлении ЦТАК. Также отмечается, что лидеры договорились о более частых двухсторонних встречах.

Обе стороны объявили о намерении в кратчайшие сроки реализовать декларацию 27 апреля. Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил "твердое намерение" провести саммит с США, пишет ЦТАК.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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