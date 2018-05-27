Удар в печень - никто не вечен: казахстанец оформил нокаут на 84-й секунде

20-летний казахстанский боксер первого среднего весаСадриддин Ахмедов (1-0, 1 КО) провел бой в вечере боксаДавид Лемье — Карим Ашур в Квебеке (Канада), сообщает Sports.kz.

Он досрочно завершил четырехраундовый поединок с 34-летним аргентинцем Ариэлем Алехандро Сампедри (9-3, 7 КО) — нокаутом ударом по печени на 84-й секунде. Ахмедов одержал вторую победу на профи-ринге, а его соперник проиграл в четвертый раз в карьере.

Напомним, Садриддин дебютировал в профи 7 апреля с впечатляющего нокаута в бою с Тони Баррерасом (1-2, 1 КО) — мексиканец оказался в нокауте уже на 31-й секунде первого раунда. После этой победы журналист UCN Live Райан Скалия сказал, что «у парня большое будущее», а его коллега с TVA Sports Николя Мартино призвал «запомнить это имя».

Свой следующий бой Ахмедов проведет 16 июня в Шавинигане (Канада). Его соперник пока неизвестен.





