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В США кот прокатился с ветерком на крыше авто

Представители общества по защите животных выясняют, каким образом домашний питомец оказался на крыше авто.

Фото : ЯПлакалъ27 мая 2018, 07:26

Жительница Небраски засняла на видео, как кот передвигается на крыше легковой машины и впоследствии выложила ролик с домашним питомцем в сеть, пишет Лайф.

Вначале ехавшей по трассе семье показалось, что на крыше двигавшегося в соседнем ряду автомобиля находится енот. Однако, поравнявшись с машиной и присмотревшись вблизи, американцы поняли, что в роли необычного путешественника выступает кот.

Отмечается, что теперь представители общества по защите животных выясняют, каким образом домашний питомец оказался на крыше авто.


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