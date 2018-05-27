Актюбинских школьниц в платках оставили на второй год

Сейчас в области 22 школьницы не посещают занятия из-за нарушения порядка ношения единой школьной формы.

В Актюбинской области 22 ученицы, которых администрация школ не допустила к занятиям из-за «спора вокруг ношения платков», не будут переведены в следующие классы, передает Zakon.kz со ссылкой на centralasian.org.

Как сообщает издание, родители школьниц обращались с исками в районные и областные суды, однако иски остались без удовлетворения.

22 мая апелляционная коллегия Актюбинского областного суда, рассмотрев жалобу жителей города Шалкар Ербола Турганбаева и Нурбола Суиндикова, признала законными действия администрации школы, которая отказалась допускать учениц в платках, дочерей этих мужчин, к занятиям. Решение районного суда оставлено в силе. Заявители подали апелляционную жалобу, не согласившись с решением Шалкарского районного суда, которое было вынесено 14 февраля 2018 года.

Бывший судья Агысбек Тулегенов, который выступил на процессе представителем Ербола Турганбаева и Нурбола Суиндикова, говорит, что теперь они намерены обратиться в Верховный суд.

По данным управления по делам религий Актюбинской области, сейчас в области 22 школьницы не посещают занятия из-за «нарушения порядка ношения единой школьной формы». Двое из города Шалкар, остальные 20 — учащиеся школ города Актобе. В областном управлении образования сообщили, что дети не перейдут в следующие классы.

​По словам руководителя отдела областного департамента по контролю в сфере образования Жанат Мухамбеталиной, в этом году в регионе в связи со «спорами вокруг ношения платков» 19 родителей были привлечены к административной ответственности, их обязали выплатить штрафы, пишет издание.

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