В Алматы проходит чемпионат Казахстана по гандболу

В Алматы прошел первый день XXVI чемпионата Казахстана по гандболу среди женщин и мужчин. Женские команды супер лиги в решающем туре Play-off определят сильнейших между собой, передает МИА «Казинформ».

В супер лиге играют спортсмены старше 23 лет, где 4 команды поборются за призовые места. То есть, «Алматы», «Астана», «Кайсар», «Шымкент».

В субботу женская сборная Алматы встретилась с астанинской командой. Девочки показали зрелищную и захватывающую игру. Первый период завершился со счетом 15:14, в пользу алматинок. Второй период также прошел в напряжении, так как, спортсменки бились почти на равных. Но хозяева поля в конце игры пропустив одно очко, проиграли своим соперницам, счет 27:28.

«Мы старались, но это игра. Будем работать над ошибками и надеемся на победу в завтрашнем матче. Если девочки выполнят все наставления правильно, все получится. Сегодня немного не хватило до победы, всего одно очко. Очень жаль. Но есть еще завтрашняя игра с этой же командой. Думаю, что отыграемся», - поделился главный тренер гандбольного клуба «Алматы» Арсен Бердибеков.

В воскресенье, 27 мая, в спортивном комплексе «Достык» женские команды будут бороться за выход в финал с астанинской командой. Стоит отметить, что по итогам пятого тура алматинские гандболистки находятся на втором месте турнирной таблицы чемпионата Казаxстана, лидирует команда «Кайсар» из Кызылорды. А третье место заняла сборная Астаны. По окончании плей-оффа определится победитель чемпионата Казаxстана по гандболу. Решающий тур продлится до 1 июня.



