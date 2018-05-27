Во Франции бутылку винтажного вина продали за 103 тысячи евро
Виноград, который пошел на изготовление вина, был собран еще во времена короля Людовика XVI.
Бутылку винтажного вина, датированного урожаем 1774 года, продали на аукционе во Франции за рекордную сумму в 103 тысячи евро, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в бутылке содержится желтое вино Арбуа 1774 года, которое считается одним из старейших вин, сохранившихся сейчас в мире. Виноград, который пошел на изготовление вина, был собран еще во времена короля Людовика XVI.
На аукционе были проданы еще две бутылки из той же коллекции: одна ушла за 76 250 евро, а другая — за 73 200 евро. Покупателями стали канадцы, а также анонимный покупатель из Франции, который приобрел вино для неких американцев.
Организаторы аукциона рассказали, что все это время бутылки не покидали семейного винного погреба в Арбуа, что объясняет их прекрасную сохранность.
В 1994 году комиссия в составе 24 экспертов-дегустаторов оценило эту марку вина по десятибалльной шкале, присудив ему 9,4 балла.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!