Джукембаев завоевал пояс WBC

Поединок завершился победой Джукембаева после двух нокдаунов в его исполнении в седьмом раунде техническим нокаутом.

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (12-0, 10 КО) выступил в рамках вечера бокса Давид Лемье — Карим Ашурв Квебеке (Канада), сообщает Sports.kz.

Его соперником по десятираундовому бою в первом полусреднем весе был аргентинец Хонатан Хосе Энис (20-9-1, 7 КО). Поединок завершился победой Джукембаева после двух нокдаунов в его исполнении в седьмом раунде техническим нокаутом. Таким образом, казахстанец сохранил рекорд «чистым», одержал 13-ю победу в профи и завоевал вакантный пояс чемпиона WBC Continental Americas. Энис потерпел 10-е поражение в карьере.

Отметим, что зарубежные СМИ регулярно включают Джукембаева в число лучших проспектов, базирующихся в Канаде. Сайт TheFightCity.com после прошлой победы Батыра назвал его «элитным бойцом» своего дивизиона и выразил надежду, что скоро на него обратит внимание американский телеканал HBO.





