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Наzима стала фавориткой Тимати

Об этом он написал в своем Instagram.

Фото : Deskgram27 мая 2018, 10:42

Российский рэпер Тимати назвал казахстанку Наzиму своей фавориткой, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем Instagram.

"С самого начала проекта, вообще не имел фаворитов, но к финалу мой выбор и поддержка очевидны - единственная девочка в команде", - говорится в посте.

Напомним, ранее стало известно, что Наzима прошла в финал конкурса "Песни на ТНТ". Они с Тимати спели дуэтом.


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