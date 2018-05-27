Наzима стала фавориткой Тимати
Об этом он написал в своем Instagram.
Фото : Deskgram27 мая 2018, 10:42
Российский рэпер Тимати назвал казахстанку Наzиму своей фавориткой, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в своем Instagram.
"С самого начала проекта, вообще не имел фаворитов, но к финалу мой выбор и поддержка очевидны - единственная девочка в команде", - говорится в посте.
Напомним, ранее стало известно, что Наzима прошла в финал конкурса "Песни на ТНТ". Они с Тимати спели дуэтом.
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