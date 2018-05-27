Наzима стала фавориткой Тимати

Об этом он написал в своем Instagram.

Российский рэпер Тимати назвал казахстанку Наzиму своей фавориткой, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем Instagram.

"С самого начала проекта, вообще не имел фаворитов, но к финалу мой выбор и поддержка очевидны - единственная девочка в команде", - говорится в посте.

Напомним, ранее стало известно, что Наzима прошла в финал конкурса "Песни на ТНТ". Они с Тимати спели дуэтом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!