В Мангистау проходит гастрольный тур «Астанадан ақ тілек»

У жителей региона будет возможность увидеть выступления любимых исполнителей на OpenAir концерте.

В рамках празднования 20-летия Астаны столичные творческие коллективы привезли в Мангистау праздничную программу. Дни культуры столицы пройдут с 26 по 28 мая на различных площадках Актау, сообщает Zakon.kz.

С 26 по 28 мая с 10 до 20 часов в областном музыкально-драматическом театра им. Н. Жанторина будет работать выставка «Ақ тілекпен, Астана!». В экспозиции собраны около 100 лучших работ 50 казахстанских художников.

26 мая артисты театра Жастар представили жителям Актау мюзикл «Қыз Жібек», поставленный режиссером-постановщиком заслуженным деятелем Казахстана Нурканатом Жакыпбаем.

27 мая также на сцене областного театра будет представлена постановка «Жанарымдағы жағыз әуен» («Зримая песня») от режиссера-постановщика Заслуженного деятеля РК Нурканата Жакыпбая. В заключительный гастрольный вечер 28 мая зрители увидят комедию «Асауға тұсау» («Укрощение строптивой»). Постановку по пьесе Уильяма Шекспира создали Заслуженный деятель РК Нурканат Жакыпбай, Заслуженный деятель РК Бекболат Курмангожаев, лауреат премии Фонда Первого Президента-Лидера Нации Даурен Сергазин.

«Культура и искусство в Казахстане развиваются в соответствии с направлениями, обозначенными Елбасы. По всей стране строятся концертные залы, объекты культуры, создаются творческие коллективы, в Астане построен новый театр оперы и балета. Благодаря этой политике об искусстве нашего Казахстана знает уже весь мир. В ближайшие дни мангистауцы получат уникальную возможность, в рамках празднования 20-летия столицы, соприкоснуться и стать свидетелями триумфа развития современного и национального искусства Казахстана. Благодарим всех артистов за их прекрасный, самоотверженный труд, за красоту и радость, которую они дарят нам – зрителям, за ту гордость, которую мы испытываем за нашу страну, когда видим их выступления на лучших мировых сценах», - сказал в своей приветственной речи аким области Ералы Тугжанов.

Кроме того, жителей Мангистау будут представлены несколько концертов. Так, 27 мая на сцене КДК им. Абая состоится Гала концерт «Астанадан ақ тілек». Свое творчество продемонстрируют коллективы Государственной академической филармонии акимата города Астана – Казахский оркестр под руководством Заслуженного деятеля РК, профессора Айткали Жайымова, ансамбли эстрадного танца, народного танца «Шалқыма», солисты эстрадного, классического и народного вокала. Кроме того, музыкальный подарок из столицы преподнесут популярные артисты казахстанской эстрады Клара Туленбаева, трио «Арт-Домбыра», Ринат Малцагов, Куляим Каирбаева, Айгуль Косанова, Алмас Кишкенбаев, Тамара Асар.

Также у жителей региона будет возможность увидеть выступления любимых исполнителей на OpenAir концерте «Астанадан ақ тілек», который состоится 27 мая в 20.30 на городской набережной.

Завершат дни культуры Астаны в Актау концерт «Елордадан елге сәлем!», который состоится 28 мая в 19 часов в КДК имени Абая.

Вход на все мероприятия свободный.

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