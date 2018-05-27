Житель Шымкента сделал ставку на победу "Реала" и выиграл 17 млн тенге

Самая большая ставка в букмекерских конторах Казахстане на финальный матч Лиги чемпионов была зафиксирована в Шымкенте. Поклонник испанского «Реала» поставил на победу своих любимцев 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на SportX.kz.

И ставка сыграла. Выигрыш рискованного фаната составил 17,1 млн. тенге. То есть за 90 минут матча он дополнительно заработал 7,1 млн. тенге. В начале второго тайма испанцы вышли вперед. Но через четыре минуты англичане счет сравняли — 1:1. Лишь под занавес матча вышедший на замену Гарет Бейл отметился дублем и подарил победу «кремовым» — 3:1.