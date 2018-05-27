Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанае выпускники пришли в школу в пижамах

Так они хотели запомниться школе.

Фото : alau.kz27 мая 2018, 11:56

В последний учебный день 24 мая выпускники одной из костанайских школ пришли на уроки в пижамах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Так они хотели запомниться школе.

Как говорит выпускница Ангелина Нелюбина, идею поддержал практически весь класс.

«В прошлом году в нашем городе выпускники других школ так уже делали. Мы решили таким образом оставить воспоминания о себе. Многие с нами фотографировались. Некоторые учителя наоборот не одобрили», — рассказывает выпускница Ангелина Нелюбина.

А уже 25 мая выпускники пришли в парадной форме. Теперь они готовятся к экзаменам и ЕНТ.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты