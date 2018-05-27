В Костанае выпускники пришли в школу в пижамах

Так они хотели запомниться школе.

В последний учебный день 24 мая выпускники одной из костанайских школ пришли на уроки в пижамах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Так они хотели запомниться школе.

Как говорит выпускница Ангелина Нелюбина, идею поддержал практически весь класс.

«В прошлом году в нашем городе выпускники других школ так уже делали. Мы решили таким образом оставить воспоминания о себе. Многие с нами фотографировались. Некоторые учителя наоборот не одобрили», — рассказывает выпускница Ангелина Нелюбина.

А уже 25 мая выпускники пришли в парадной форме. Теперь они готовятся к экзаменам и ЕНТ.

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