В Костанае выпускники пришли в школу в пижамах
Так они хотели запомниться школе.
Фото : alau.kz27 мая 2018, 11:56
В последний учебный день 24 мая выпускники одной из костанайских школ пришли на уроки в пижамах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.
Так они хотели запомниться школе.
Как говорит выпускница Ангелина Нелюбина, идею поддержал практически весь класс.
«В прошлом году в нашем городе выпускники других школ так уже делали. Мы решили таким образом оставить воспоминания о себе. Многие с нами фотографировались. Некоторые учителя наоборот не одобрили», — рассказывает выпускница Ангелина Нелюбина.
А уже 25 мая выпускники пришли в парадной форме. Теперь они готовятся к экзаменам и ЕНТ.
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