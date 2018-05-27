Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атбасаре выпал снег

К шести часам утра температура снизилась до 0 градусов по Цельсию.

Фото : Анна Яблонская27 мая 2018, 12:28

Снег выпал в Атбасаре Акмолинской области воскресным утром. По данным синоптиков, понижение температуры произошло в ночь на 27 мая, сообщает Sputnik Казахстан.

К шести часам утра температура снизилась до 0 градусов по Цельсию. Понижение сопровождалось снегопадом.

Местные жители делятся фотографиями майского снега в мессенджерах. Сейчас, ближе к полудню, температура в Атбасаре поднялась до трех-четырех градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до семи градусов. В понедельник, 28 мая, в городе станет заметно теплее — до 19 градусов со знаком "плюс".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты