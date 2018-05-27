В Атбасаре выпал снег

К шести часам утра температура снизилась до 0 градусов по Цельсию.

Снег выпал в Атбасаре Акмолинской области воскресным утром. По данным синоптиков, понижение температуры произошло в ночь на 27 мая, сообщает Sputnik Казахстан.

К шести часам утра температура снизилась до 0 градусов по Цельсию. Понижение сопровождалось снегопадом.

Местные жители делятся фотографиями майского снега в мессенджерах. Сейчас, ближе к полудню, температура в Атбасаре поднялась до трех-четырех градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до семи градусов. В понедельник, 28 мая, в городе станет заметно теплее — до 19 градусов со знаком "плюс".

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