В Атбасаре выпал снег
К шести часам утра температура снизилась до 0 градусов по Цельсию.
Фото : Анна Яблонская27 мая 2018, 12:28
Снег выпал в Атбасаре Акмолинской области воскресным утром. По данным синоптиков, понижение температуры произошло в ночь на 27 мая, сообщает Sputnik Казахстан.
К шести часам утра температура снизилась до 0 градусов по Цельсию. Понижение сопровождалось снегопадом.
Местные жители делятся фотографиями майского снега в мессенджерах. Сейчас, ближе к полудню, температура в Атбасаре поднялась до трех-четырех градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до семи градусов. В понедельник, 28 мая, в городе станет заметно теплее — до 19 градусов со знаком "плюс".
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