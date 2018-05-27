В Актау мужчина со спущенными трусами ходил по городу

В социальных сетях появилось видео, на котором заснят мужчина с приспущенными трусами.

Мужчину засняли на видео возле торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне в Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Причина такого наряда неизвестна.

Как рассказали в торговом центре «Ардагер», своеобразная «прогулка» произошла утром 25 мая. Никаких жалоб со стороны посетителей не поступало.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!