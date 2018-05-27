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Ким Чен Ын и глава Южной Кореи выступили за проведение саммита КНДР - США

Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Фото : AP Photo / Korea Summit Press Pool27 мая 2018, 12:52

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося накануне саммита подтвердили позицию о необходимости проведения встречи лидеров КНДР и США, передает РИА Новости.

"Лидеры подтвердили необходимость успешного проведения намеченного на 12 июня саммита КНДР-США и вновь заявили о намерении тесно сотрудничать на пути денуклеаризации Корейского полуострова и установлении постоянного мира", — сказал в воскресенье Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей встречи.

Он также подчеркнул, что проведение переговоров было предложено лидером КНДР.

Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.


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