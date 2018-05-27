Из-за непогоды сразу несколько зданий остались без крыш в разных регионах страны

Жертв и пострадавших нет.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях, а также в Астане порывы ветра срывали кровли зданий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

26 мая в ЗКО в Казталовский районе, п. Жалпактал в результате порывистого ветра до 18 м/с произошел срыв кровли со здания средней школы на площади 48 кв.м. (общая площадь 4125 кв.м.). В Чингирлауском районе, п.Белогор в результате порывистого ветра до 19 м/с произошел срыв кровли со здания школы на площади 60 кв.м. (общая площадь 3800 кв.м.). В Таскалинском районе, п.Мереке в результате порывистого ветра до 19 м/с произошел срыв кровли со здания средней школы-детсада на площади 46 кв.м. (общая площадь 2466 кв.м.).

В Астане в результате порывистого ветра до 16 м/с на уровне с 11 по 14 этажи произошло обрушение штукатурки фасада 14-ти этажного жилого дома (ЖК "Номад") на площади 20 кв.м. В результате, поврежден легковой а/м марки BMW.

В Атырау накануне в результате порывистого ветра до 18 м/с произошел срыв кровли со здания областного туберкулезного диспансера на площади 500 кв.м. (общая площадь 1092 кв.м.). В Макатском районе, с.Байге тобе Атырауской области в результате порывистого ветра до 15 м/с произошел срыв кровли со здания акимата на площади 150 кв.м. (общая площадь 150 кв.м.).

Жертв и пострадавших нет.

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