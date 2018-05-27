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В Акмолинской области выпал снег

Пользователи Казнета делятся видео снегопада в Боровом, селе Макинка и Атбасаре.

Фото : set-info.ru27 мая 2018, 13:09

В Акмолинской области выпал снег, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Казнета делятся видео снегопада в Боровом, селе Макинка и Атбасаре.

Напомним, ранее в области было объявлено штормовое предупреждение.


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