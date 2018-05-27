В Акмолинской области выпал снег
Пользователи Казнета делятся видео снегопада в Боровом, селе Макинка и Атбасаре.
Фото : set-info.ru27 мая 2018, 13:09
В Акмолинской области выпал снег, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Казнета делятся видео снегопада в Боровом, селе Макинка и Атбасаре.
Напомним, ранее в области было объявлено штормовое предупреждение.
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