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В Атырау бабушка отказалась от удочеренной внучки из-за маленького пособия

Девочка получила психологическую травму, она горько плакала.

Фото : ATPress.kz27 мая 2018, 14:19

В Атырау в детскую деревню семейного типа "Шанырак" вернули ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

- Ребенок с рождения воспитывался в детдоме, так у его биологической матери получилось. Но мы нашли родную бабушку Раи и уговорили ее забрать внучку, - рассказала директор Атырауской детской деревни семейного типа «Шанырак» Гульсара Ботатаева.

Специалисты «Шанырака» оформили документы бабушке на внучку, психологически поработали с будущей опекуншей. Однако, когда пришло время получать первое ежемесячное пособие на усыновленную внучку, бабушке эта сумма показалась слишком маленькой. И Раю в тот же день вернули. Сейчас девочка находится в Центре адаптации несовершеннолетних, пока выясняются все детали этой неприятной ситуации.

- Девочка получила психологическую травму, она горько плакала. С ней работают психологи, - сказала директор детской деревни.


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