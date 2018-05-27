В Википедии на странице вратаря "Ливерпуля" дописали, что он "родился без рук"

Страницу голкипера английского "Ливерпуля" Лориса Кариуса после финальной игры Лиги чемпионов против мадридского "Реала" отредактировал неизвестный человек, дописав, что тот "родился без рук", пишет Лайф.

Как сообщает Marca, такая фраза появилась в разделе с биографией футболиста.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл со счётом 1:3. Два мяча из трёх стали прямым следствием ошибки немецкого вратаря: в первом случае он выбросил мяч прямо на ногу форварду соперников Кариму Бензема, а во втором — выронил мяч в ворота после дальнего удара Гарета Бейла.