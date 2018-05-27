В ДВД ЮКО рассказали о погибшем полицейском

На работе характеризовался с отрицательной стороны, состоял на учете отдела полиции как сотрудник, склонный к дисциплинарным нарушениям.

В полиции рассказали об инспекторе ювенальной полиции, который совершил суицид 17 мая, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

В полиции рассказали, что молодой человек служил в ОВД с 2011 года. После окончания учебного заведения МВД РК в 2015 году его распределили по месту жительства в Ордабасинский РОВД. В занимаемой должности инспектора ювенальной полиции МПС РОВД с 27 января этого года.

"На работе характеризовался с отрицательной стороны, состоял на учете отдела полиции как сотрудник, склонный к дисциплинарным нарушениям.Проживал на съемной квартире с коллегами. 14 мая, в понедельник, инспектор МПС прибыл пьяным на совещание. Учитывая это, руководством РОВД было дано задание на освидетельствование инспектора Н. В тот же день полицейский прошел освидетельствование в областном наркологическом диспансере. Результаты экспертизы от 16.05.18 г. подтвердили, что в крови содержится алкоголь", - говорится в сообщении.

Так как у полицейского Н. мать несколько лет назад умерла, начальник МПС РОВД о грубом проступке на рабочем месте сына, довел до сведения его отца. Отмечается, что с их стороны никакой реакции не последовало.

Напомним, ранее стало известно, что 17 мая произошло самоубийство 25-летнего сотрудника полиции. Факт суицида зарегистрирован в ЕРДР Ордабасинского РОВД. Следователями начато досудебное расследование, назначены экспертизы. А в отношении сотрудников местной полиции района Управлением собственной безопасности ДВД ЮКО проводится служебная проверка.

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