В ДТП на трассе Астана-Кокшетау погибли два человека
В Акмолинской области в ночь на воскресенье выпал снег, погодные условия могли стать причиной ДТП.
Фото : CC0 / Rico_Loeb27 мая 2018, 15:56
На автодороге в Акмолинской области минивэн с пассажирами врезался в здание пункта транспортного контроля, есть жертвы, сообщает Sputnik Казахстан.
ДТП произошло утром 27 мая на трассе Кокшетау — Астана, на въезде в Щучинск.
"Пассажирский минивэн Hyundau врезался в пункт транспортного контроля. В результате два человека погибли, четверо пострадали и с различными травмами доставлены в Бурабайскую ЦРБ", — сообщили источники в правоохранительных органах.
В Акмолинской области ночью местами выпал снег. Предположительно, неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП. Ранее в здании, в которое врезался автомобиль, находился дорожный пост полиции "Рубеж".
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