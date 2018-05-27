В ДТП на трассе Астана-Кокшетау погибли два человека

В Акмолинской области в ночь на воскресенье выпал снег, погодные условия могли стать причиной ДТП.

На автодороге в Акмолинской области минивэн с пассажирами врезался в здание пункта транспортного контроля, есть жертвы, сообщает Sputnik Казахстан.

ДТП произошло утром 27 мая на трассе Кокшетау — Астана, на въезде в Щучинск.

"Пассажирский минивэн Hyundau врезался в пункт транспортного контроля. В результате два человека погибли, четверо пострадали и с различными травмами доставлены в Бурабайскую ЦРБ", — сообщили источники в правоохранительных органах.

В Акмолинской области ночью местами выпал снег. Предположительно, неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП. Ранее в здании, в которое врезался автомобиль, находился дорожный пост полиции "Рубеж".

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