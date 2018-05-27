Аида Сатыбалдинова анонсировала следующий бой на профи-ринге

Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова на своей странице в Instagram объявила о своем следующем бое, передает корреспондент Vesti.kz.





"И снова всем здравствуйте! Хочу сообщить Вам о том, что мой следующий бой состоится уже совсем скоро, а точнее 15 июня в городе Индастри по адресу "PACIFIC PALMS RESORT" One Industry Hills PKWY, CA 91744. Стоимость билетов 55$, за дополнительной информацией обращайтесь в дайрект или пишите в комментариях. Буду рада снова всех видеть на своем бою. С уважением ваша Lady Sparta. Алға, Қазақстан!" - написала Сатыбалдинова.

Свой последний поединок Сатыбалдинова проводила в Мексике с местной представительницей женского бокса Аннетт Пабелло. Бой продлился все восемь раундов, по итогам которых судьи единогласным решением победу отдали казахстанке. Победа позволила Сатыбалдиновой завоевать первый чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в легкой весовой категории 135 фунтов.



Первый бой в профессиональной карьере 30-летняя Сатыбалдинова провела в марте 2018 года в США. Поединок с американкой Лизой Портер завершился вничью.