В Чувашии открылся центр казахстанской литературы и культуры

Открытие центра организовано в рамках международного проекта Национальной академической библиотеки РК.

В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось открытие Центра казахстанской литературы и культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Открытие центра организовано в рамках международного проекта Национальной академической библиотеки РК. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елена Чернова, заместитель директора Национальной библиотеки в городе Астане Нуралба Тексебаева, представители творческой интеллигенции Чувашии. Елена Чернова отметила, что открытие центра - важное событие для Республики Казахстан и Чувашии, ключ к процветанию обоих регионов.

«Оба народа очень близки России», - констатировала заместитель министра.

Приветствуя участников встречи, Нуралба Тексебаева обратила внимание на тот факт, что при содействии Министерства культуры и спорта РК, совместно с Министерством иностранных дел РК открыт и функционирует 21 Центр казахстанской литературы и культуры.

«Цель сегодняшнего мероприятия - знакомство с традицией, культурой, искусством казахского народа. Это замечательная возможность рассказать об успехах в экономике, политике, социальной сфере Казахстана посредством литературы», - пояснила Н. Тексебаева.

Она также выразила надежду на создание казахстанской диаспоры или национально-культурного объединения народа Казахстана в Чувашии.

В рамках церемонии открытии центра были представлены книги Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, посвященные деятельности в международной политике. Вниманию гостей предложена историческая, научно-популярная и художественная литература на трех языках - казахском, русском и английском, художественные произведения на казахском языке. Отметим, что подобные центры функционируют в Корее, Кыргызской Республике, Финляндии, Венгрии, Армении, Малайзии, Турции, Китае, Грузии, Франции, Японии, Швеции, Македонии, Болгарии, Чехии, Италии, США, Иране, Казахстане. В России такой центр был открыт в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия), теперь появился и в Чувашской Национальной библиотеке.

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