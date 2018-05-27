В Астане пошел снег
По прогнозам метеорологов, непогода в Астане будет властвовать еще пару дней.
Фото : Polskie Radio27 мая 2018, 17:05
За считанные дни до лета, в столице опять начался снегопад. Температура в Астане на данный момент 3°, сообщает zakon.kz.
Завтра в Астане прогнозируют переменную облачность, ночью и утром осадки
Резкое похолодание наблюдается на территории Акмолинской области с сегодняшнего дня. В некоторых районах выпал снег. В частности, в Щучинске, Атбасаре и Зеренде. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеосъемками непогоды.
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