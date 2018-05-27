Покупатель избил женщину-продавца за отказ вернуть деньги за купленную обувь

Агрессивный визитер скрылся до приезда полиции и в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

В сети размещены кадры нападения на работницу обувного магазина, произошедшего 23 мая в Волгоградской области. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, установленного в торговом зале, сообщает Вести.ru.

Как рассказала местным СМИ пострадавшая по имени Наталья, работающая продавцом, к ней обратилась женщина, две недели назад купившая обувь в этом магазине.

Клиент хотел сдать приобретение и получить обратно деньги, однако ей ответили отказом, и через некоторое время покупательница вернулась с "подмогой".

После непродолжительной беседы, мужчина, выступавший в роли "защитника" сильно ударил продавщицу по лицу. Пострадавшая сбежала от нападавшего, обратившись за помощью к коллегам из других отделов.

Агрессивный визитер скрылся до приезда полиции и в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Сотрудница магазина получили травмы средней тяжести и была доставлена в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи.

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