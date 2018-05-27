Казахстанские каноисты завоевали серебро и бронзу Кубка Мира

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 52 стран мира.

Дуйсбург – Казахстанцы Тимур Хайдаров, Мерей Медетов в байдарках-двойках на 200 метров завоевали второе место на II Этапе Кубка Мира по гребле на байдарках и каноэ который проходил в г.Дуйсбург (Германия), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Третье место также заняли наши спортсмены Емельянов Сергей и Емельянов Тимофей. Хайдаров и Медетов показали время 36.823 секунды. Время Емельяновых – 37.371секунды. Золото завоевали россияне Александр Ковалев и Иван Штиль (36.672сек).

Отметим, в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 52 стран мира. II Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходил с 25 по 27 мая в Германии.